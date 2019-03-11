أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

وأضافت على لسان المتحدثة باسمها، سهير زقوت: أن أهالي الأسرى، توجهوا عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، فجر اليوم.







يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تسمح لعددٍ قليل أسبوعياً من أهالي الأسرى، بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة، بينهم طفلان، تمكنوا من الخروج لزيارة ثمانية أسرى في (سجن نفحة).