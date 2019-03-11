أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة، بينهم طفلان، تمكنوا من الخروج لزيارة ثمانية أسرى في (سجن نفحة).
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، إن أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة، بينهم طفلان، تمكنوا من الخروج لزيارة ثمانية أسرى في (سجن نفحة).
وأضافت على لسان المتحدثة باسمها، سهير زقوت: أن أهالي الأسرى، توجهوا عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، فجر اليوم.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تسمح لعددٍ قليل أسبوعياً من أهالي الأسرى، بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.
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