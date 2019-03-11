عاجل

  • اللحام: اجتماع الغد للتفاكر والتدراس حول آليات تطبيق الرؤى وفق كتاب التكليف

  • اللحام لـ"دنيا الوطن":اجتماع بين د.اشتية وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح غداً للتفاكر حول الحكومة

شؤون فلسطينية

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة- رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية، وبتمويل من المجلس، أقامت جمعية الكشافة الفلسطينية حفلاً مهيباً، هو الأول من نوعه إقليمياً، حيث تم ترسيم عشرين مجموعة كشفية جديدة، بواقع 1100 كشاف ومرشد، وقائد وقائدة كشفيين في المحافظات الجنوبية. 

وحضر الحفل الذي احتشد فيه المئات، القائد أحمد حلس (أبو ماهر) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية، والدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، ومفوض الأشبال والزهرات بالهيئة القيادية لحركة فتح، الأخت نجاح عليوة (أم جهاد)، ولفيف من طاقم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجمعية الكشافة.

 واستهل أبو هولي حديثه في كلمته عن الرسالة العظيمة التي يرسلها أشبالنا وزهراتنا اليوم إلى العالم بأسره، وهم يتوجون ثمرة عملهم وجهدهم المتواصل بهذا الاحتفال المهيب، والعرض الخلاق، بأن الشعب الفلسطيني، والحركة الكشفية الفلسطينية في طليعة العمل الوطني والإنساني التطوعي، كيف لا وهؤلاء القادة الصغار، يقفون اليوم ليعلنوا ميلاد مجموعات كشفية، هدفها حماية الوطن، وبناء الإنسان السليم الذي يحلم بالسلام، وبإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وشكر أبو هولي كل من ساهم في إنجاح هذه المراسم الكشفية، وعلى رأسهم سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، واللواء الرجوب، والوزير عصام القدومي.

بدوره، هنأ حلس اللواء الرجوب، مثمناً حرصه واهتمامه الشديدين بفئة الأشبال والزهرات، وأكد على صوابية التخطيط الوطني لكل من أشرف وساند ودرّب هذه المجموعات، مشيراً للدور التاريخي للحركة الكشفية الفلسطينية، والتي تحملت أعباء كثيرة منذ انطلاقها.

 وأبلغ تحيات السيد الرئيس (أبو مازن) لجميع الحضور، والعاملين على إنجاح هذا المشروع الرائد.

من جانبها، ثمنت عليوة، دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وجمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة اللواء الرجوب، في صقل شخصيات فئة الأشبال والزهرات، والعمل على تطويرها، وتدريبها بما يخدم الوطن، من خلال بناء السواعد الفتية، معربةً عن شكرها العميق لكل القائمين، والداعمين لهذا الإنجاز الوطني الأول من نوعه إقليمياً، وخصوصاً الإخوة والأخوات الذين بذلوا أقصى جهودهم لإنجاح المهرجان.

وكان قد تخلل مراسم الحفل عرض كشفي متميز، أبدع فيه أشبالنا وزهراتنا، بإبراز إمكاناتهم، وطاقاتهم الجبارة، في مشهد تاريخي، ولوحة فنية من الجمال والإتقان.





أخبار ذات صلة

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

أم جهاد: أغلب من قُطعت رواتبهم &#34;فتحاويون&#34; بامتياز.. وأُعيدت رواتب (71) منهم

أم جهاد: أغلب من قُطعت رواتبهم "فتحاويون" بامتياز.. وأُعيدت رواتب (71) منهم

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

يسرائيل هيوم: السلطة الفلسطينية تُفضل غانتس على نتنياهو

يسرائيل هيوم: السلطة الفلسطينية تُفضل غانتس على نتنياهو

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة

بدء صرف المنحة القطرية الرابعة للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد بغزة

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار برام الله

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

شاهد: الثلوج تمنع الكرة من دخول المرمى الخالي في الدوري الألماني

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

خالد: نتنياهو تفوق بعنصريته على العنصريين في حكومته ودولته العنصرية

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

أحد عشر شخصاً من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

صور: حفل كشفي مهيب هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 10 مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 10 مواطنين

منوعات

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها وحبيبها يداعب شعرها

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

شاهد: قُبلة من الفم لأحمد سعد تثير الجدل وغضب جمهوره

ملابس &#34;دُرة&#34; تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

ملابس "دُرة" تُعرضها لسخرية عارمة تدفعها لحذف الصور في الحال

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

شاهد: يسرا تخضع لعملية جراحية بسبب الهاتف المحمول

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير &#34;فالنتينو&#34; بسبب مرض والده

رغم تأكيد زملائه في العمل.. رامي إمام ينفي وقف تصوير "فالنتينو" بسبب مرض والده

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

ماذا فعلت حليمة بولند بشفتيها لتبدو أكثر إثارة؟

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

عربي

السعودية تبدأ محاكمة &#34;لُجين الهذلول&#34;

السعودية تبدأ محاكمة "لُجين الهذلول"

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات

اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات