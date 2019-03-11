"الحركي للصحفيين" يُكرم ملتقى إعلاميات الجنوب بمناسبة يوم المرأة العالمي

رام الله - دنيا الوطنكرم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين، إقليم رفح، ملتقى إعلاميات الجنوب، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار، بحضور أمين سر المكتب الحركي الفرعي، سلطان عدوان وأعضاء المكتب الفرعي.وكان في استقبال الحاضرين، الدكتورة ليلي المدلل، المدير العام للملتقى، وعدد من العاملات.وأشاد عدوان، بالدور الوطني الكبير، الذي قامت به المرأة الفلسطينية في كافة الميادين، مؤكداً على تفانيها، وتقديمها نماذج مشرفة يُحتذى بها.وقال: إن المرأة شاركت الرجل في الرقي والنهوض بالمجتمع، مشدداً على أن التاريخ شاهد على أسماء قامات شامخة، فرضت نفسها بقوة في سجلات التميز والإبداع.بدورها، شكرت المدلل، المكتب الحركي الفرعي للصحفيين برفح على هذه اللفتة الطيبة، وقدمت شرحاً وافياً عن نشاطات الملتقى.وأكدت بأن المرأة حققت نجاحات بارزة على المستويات السياسية والاجتماعية والإعلامية، وقدمت التضحيات لتأكيد شراكتها وقدرتها على العطاء.وسردت أبرز المحطات التي شهدت تفوق ومشاركة المرأة خلال مسيرة الثورة الفلسطينية.