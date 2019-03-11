السعودية تبدأ محاكمة "لُجين الهذلول"

رام الله - دنيا الوطنتبدأ محاكمة لجين الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو 10 مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية، محتجزين منذ العام الماضي، يوم الأربعاء، وفقاً لما قالته أسرتها على موقع (تويتر).ووفق موقع (عربي 21)، فقد قال شقيقها وليد: "ستعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء المقبل الساعة 8 صباحاً في المحكمة المتخصصة، وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب".وأضاف: "لم يسمح لها بتوكيل محام، ولم تعط لها لائحة الاتهام".ويؤكد نشطاء أن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول، التي يبلغ عمرها 29 عاماً، مسجونون في حبس انفرادي، ويعاملون بشكل سيئ، ويتعرضون للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، فيما نفى المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات، ووصفوها بالـ "كاذبة".وأدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية، بعد أن أثار قتل الصحفي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول، غضباً عالميًا.