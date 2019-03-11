العالول: رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة "فدائيون"



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): "بالتأكيد أن هذه الحكومة الجديدة بحاجة لكل الدعم والمساندة، وأعتقد أن مسألة تكليف اشتية موضوع مهم للغاية، لأنه كان لا بدّ من حسم هذه المسألة بعد أن طال الوقت".



وأضاف العالول: "تدحرجت كثيراً الأقاويل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لذلك بالأمس الرئيس عباس حسم المسألة حيث كلّف اشتية وسلّمه كتاب التسليم، وبه توصيات أساسية أولها ضرورة بذل الجهد لاستعاد الوحدة، ومجموعة أخرى من التوصيات، التي أيضاً تؤكد على ضرورة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وذوي الشهداء والأسرى وإعطائهم الأولوية".



وتابع: "حقيقة هذه الحكومة لا شك أنها تأتي والكل يدرك تماماً أنها تأتي في ظروف صعبة واستثنائية وكم هائل من الضغوط، في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية، وشطبها من الوجود، والشعب الفلسطيني صامد في المواجهة".

ووصف العالول رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة بـ "الفدائيين" و"أولي العزم"، لأنهم سيأتون في ظروف استثنائية، ويتحملون المسؤولية في ظروف صعبة.



وأضاف نائب رئيس حركة فتح: أن العبء كبير، والحكومة بحاجة إلى دعم ومساندة كل المؤسسات سواء الرسمية والمجتمع المدني وكل المواطنين، لأن المهمة جليلة لها علاقة بالصمود في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وشدّد العالول على أنه مع تكليف الرئيس عباس لاشتية، "ستكون هناك مجموعة كبيرة من اللقاءات والاتصالات والحوارت، وبالفعل كانت هناك الفترة السابقة حوارات، لكن الآن أصبحت الأمور على المحك، لذلك لا بد من مجموعة من اللقاءات مع الإخوة في الفصائل وهذه أولوية، وأيضاً مع حركة فتح، والمجلس الثوري وأقاليم الحركة، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمستقلين، حتى لا نتجاوز الفترة القانونية التي تمهل رئيس الوزراء المكلف لإنجاز ذلك".



وفيما يتعلق بحكومة رئيس الورزاء رامي الحمد الله، قال نائب رئيس حركة فتح: إن "العمل تراكمي، ويأتي من يستلم المهمة ليراكم ما أنجزته السابقة على هذا الموضوع، من المهم للغاية عقب تسليمها نقول للحكومة السابقة شكراً لك، بذلت جهداً كبيراً نفتخر به وهذه سنة الحياة وطبيعة المسيرة في كل مرحلة هناك من بستلم المسؤؤلية".



وحول موقف حركة حماس، قال العالول: "نحن معتادون أن ترفض حماس كل شيء، لأنها ماذا قبلت قبل ذلك، ولكن لا مشكلة سنبقى نبذل كل الجهد، في المسألة التي لها علاقة بالوحدة الوطنية لا نمل منها، سنبقى نبذل الجهد بشكل دائم من أجل الوصول إلى الوحدة، وهذا هو قدرنا".





وتابع: "يجب أن تدرك حماس، أنه ما دامت القضية كلها في مهب الريح، مادام الوجود الفلسطيني مستهدف، فإن ذلك مدعاة لأن يقف الجميع من أجل حماية القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني، ونحن ندرك أنهم أحياناً لا يدركون ذلك".

رام الله - دنيا الوطنتحدّث نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الاثنين، عن موضوع تكليف محمد اشتية، رئيساً للوزراء للحكومة المقبلة، والتحديات التي ستواجه هذه الحكومة.