دولي

ترامب: لو ترشحت لانتخابات الكنيست الإسرائيلية لفزت بـ 98%

ترامب: لو ترشحت لانتخابات الكنيست الإسرائيلية لفزت بـ 98%
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، انه لو ترشح لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، لفاز بـ 98% من أصوات الإسرائيليين، مهاجماً الأميركيين اليهود على خلفية تصويت نسبة عالية منهم للحزب الديمقراطي.

ووفق ما نقل موقع (Axios)، عن ترامب قوله خلال اجتماع مغلق لمؤيدين ومتبرعين للحزب الجمهوري، يوم الجمعة الماضي: "لو استطعت المنافسة في الانتخابات هناك، لفزت بـ 98% من الأصوات".

وجاء ذلك، بعد أن تحدث ترامب عن مدى "محبة" الإسرائيليين له في أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مضيفا: "لا أفهم كيف أن اليهود بإمكانهم التصويت لصالح الديمقراطيين. فهذا حزب يكره الشعب اليهودي".

وكان يشير ترامب بذلك إلى تصريحات عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، الصومالية الأصول، ضد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، كما هاجم ترامب نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، الذي تشير توقعات إلى احتمال منافسته على الرئاسة الأميركية في الانتخابات المقبلة، العام المقبل.

ويتوقع أن يتدخل ترامب في المعركة الانتخابية في إسرائيل لصالح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من خلال لقائهما في واشنطن بعد أسبوعين، أثناء مشاركة نتنياهو في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة "أيباك".

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