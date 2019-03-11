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موسكو: طائرة استطلاع أمريكية تُحلق في سماء روسيا

موسكو: طائرة استطلاع أمريكية تُحلق في سماء روسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القائم بأعمال رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى، العقيد رسلان شيشين، إن بعثة مشتركة للولايات المتحدة والنرويج ستنفذ رحلة مراقبة فوق روسيا فى إطار معاهدة السماء المفتوحة في الفترة من 11 إلى 16 آذار/ مارس الجاري.

وقال شيشين، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إنه "من 11 إلى 16 أذار/ مارس، في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسموات المفتوحة، ستقوم البعثة المشتركة للولايات المتحدة والنرويج برحلة مراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B".

وأضاف شيشين، أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، سيقوم المختصون الروس على متن الطائرة الأمريكية بمراقبة التقيد الصارم بمعايير الطيران، واستخدام معدات المراقبة، مشدداً على أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

وأوضح أن الطائرة الأمريكية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه أخصائيون روس، الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

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