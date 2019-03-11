وزيرة التعليم الجزائرية تُعلّق على خروج التلاميذ للتظاهر ضد بوتفليقة

رام الله - دنيا الوطنعلّقت نورية بن غبريت، وزيرة التعليم الجزائرية، على خروج التلاميذ في العديد من الولايات، في المسيرات الاحتجاجية الرافضة لترشح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.وخرج الآلاف من التلاميذ في مختلف الولايات الجزائرية، في مسيرات، أمس الأحد، احتجاجاً على ترشح الرئيس الجزائري، في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان/ أبريل المقبل.وقالت بن غبريت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك): إن "خروج التلاميذ إلى الشارع، هو أمر خطير"، مضيفة: "علينا جميعاً الواجب الأخلاقي، والالتزام المؤسساتي، وكذا المسؤولية التاريخية لحماية مدرستنا وتلاميذنا وأطفالنا".وأشارت الوزيرة الجزائرية، إلى أن "المدرسة، كونها مجانية وإجبارية، فهي إذا "مدرسة الشعب"، داعية الجميع للحفاظ عليها "من كل عمل مقصود أو غير مقصود، يهدف إلى تسييسها المفرط واستغلالها".كما دعت بنغبريت الأولياء والأساتذة والتلاميذ والمؤطرين للعمل على طريقة واحدة حتى تكون المدرسة الجزائرية "فوق كل اعتبار".