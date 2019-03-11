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ترامب يطلب من الكونجرس 8.6 مليار دولار إضافية لبناء جدار المكسيك

ترامب يطلب من الكونجرس 8.6 مليار دولار إضافية لبناء جدار المكسيك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون مطلعون على ما سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل: إنه سيطلب من الكونغرس اليوم الاثنين تمويلاً إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك؛ لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، سيمثل هذا الطلب أكثر من ستة أمثال المبلغ الذي خصصه الكونغرس للجدار في كل من العامين الماليين الماضيين، ويزيد بنسبة 6% عن المبلغ الذي أعاد ترامب تخصيصه لصالح الجدار بعد إعلانه حالة الطوارئ هذا العام.

وقال مسؤول في إدارة ترامب، عن طلبه بشأن الميزانية "هذا يمنح الرئيس القدرة على القول: إنه أوفى بوعده بالسيطرة على الحدود الجنوبية الغربية"، حسب وكالة (رويترز).

وقال مسؤول ثان في الإدارة "وفرنا طريقة التحرك والاستراتيجية وطلب استكمال هذا العمل بصورة نهائية، والسؤال هو هل سيسمح لنا الكونغرس بإتمام هذا العمل؟"، وفق ذات الوكالة.

ويتعين تمرير تشريع بهذا التمويل قبل الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، الذي يبدأ فيه العام المالي الاتحادي 2020، وإلا واجهت الحكومة الإغلاق مجدداً.

وقال مسؤولون: إنه حتى الآن تم تشييد الجدار على مسافة 179 كيلومتراً سواء انتهى العمل فيها أو ما زالت تحت الإنشاء، وفي العام المالي 2017، جرى تخصيص 341 مليون دولار لتشييد 64 كيلومتراً، كما جرى تخصيص 1.375 مليار دولار لتمويل بناء 132 كيلومتراً آخر في عام 2018.

وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.

وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة الطوارئ، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار إلى 8.1 مليار دولار.

وفي وقت سابق، جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، نانسي بيلوسي، موقفها الرافض لطلب الرئيس، دونالد ترامب، تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، مؤكدة أن الكونغرس سيظل على موقفه حتى لو جدد ترامب إغلاق الحكومة.

وقالت بيلوسي في بيان مشترك مع النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، إن "الرئيس ترامب أضر بملايين الأمريكيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق حين أغلق بشكل متهور الحكومة الأمريكية في محاولة لبناء جداره المكلف وغير المجدي، والذي سبق وأن وعد بأن يجعل المكسيك تتحمل تكلفته".

وتابع البيان، "لقد رفض الكونغرس تمويل جداره، وقد أجبر ترامب على الاعتراف بهزيمته وإعادة فتح الحكومة، وسوف يتكرر ذلك لو حاول ترامب مرة أخرى، ونأمل أنه قد تعلم الدرس"، داعياً إلى إنفاق الأموال التي يطلبها ترامب في "إعادة بناء الولايات المتحدة، والتعليم، وتطوير القوى العاملة".

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