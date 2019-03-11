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انتخابات تشريعية بكوريا الشمالية بمرشح واحد لكل دائرة

انتخابات تشريعية بكوريا الشمالية بمرشح واحد لكل دائرة
رام الله - دنيا الوطن
شارك المواطنون الكورويون الشماليون، أمس الأحد، في انتخابات تشريعية لا رهانات عليها، حيث لا يوجد فيها غير مرشح واحد عن كل دائرة.

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فإن حزب العمال الحاكم بقيادة كيم جونغ أون، يسيطر على الحكم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

وتجري الدولة انتخابات كل 5 سنوات للمجلس التشريعي الذي تقتصر سلطاته على الشكليات، ويعرف بـ"الجمعية الشعبية العليا".

وامتثالاً لأحد أكثر شعارات بيونغ يانغ ثباتاً، "الوحدة بفكر واحد"، يوجد فقط اسم مرشح واحد، تم إقراره على كل بطاقة اقتراع حمراء.

ووضع قلم في حجرة التصويت لأي شخص يرغب بتسجيل معارضته عبر شطب اسم المرشح، وهو أمر لا يقوم به أحد.

وبلغت نسبة المشاركة المرة الأخيرة 99.97%، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إذ إن الفئة الوحيدة غير المشاركة كانت إما خارج البلاد أو ممن يعملون في البحر.

وكان التصويت بنسبة 100% لصالح المرشحين الذين تمت تسميتهم، وهي نتيجة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول من منظمي الانتخابات، يدعى كو كيونغ هاك، قوله: "في مجتمعنا، يلتف الشعب حول القائد الأعلى الذي يحظى بالاحترام بعقلية واحدة".

وتقسم كوريا الشمالية إلى دوائر انتخابية من أجل عملية الاقتراع، وكانت هناك 686 دائرة في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2014.

ويتم تخصيص بعض المقاعد القليلة لحزبين صغيرين، هما "الحزب الكوري الاجتماعي الديمقراطي" و"حزب شوندويست شونغدو"، والحزبان متحالفان رسمياً مع الحزب الحاكم.

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