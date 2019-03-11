السيسي يكشف تفاصيل جديدة حول ثورة 25 يناير ونصيحته للإخوان المسلمين





وقال الرئيس المصري، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أمس الأحد، إنه شارك في اجتماعات مع جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، بصفته مديراً للمخابرات، ومسؤول الاتصالات بهم، وأبلغه الإخوان والإسلاميون رغبتهم في ترشيح رئيس للبلاد منهم.





وأكد السيسي، أن رده كان سلبياً، وقال لهم: "لا لأن مصر محتاجة شعب يقوم بمواجهة تحدياتها، وليس رئيساً أو جماعة أو حكومة، لأن حجم تحديات مصر كبير، ولا يمكن لأحد أن يواجهه بجماعته".

وأشار الرئيس المصري إلى ما قامت به جماعة الإخوان خلال "أحداث محمد محمود"، موضحاً أنها "حاولت الوقيعة بين الشعب والجيش، واتهام القوات المسلحة بقتل المتظاهرين في محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد".





ولفت إلى أن "الهدف كان تصوير قادة الجيش والمجلس العسكري على أنهم قتلة، وتهييج الرأي العام ضدهم لإبعادهم عن المشهد".

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تفاصيل جديدة عن الأحداث التي شهدتها مصر في ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، والمظاهرات التي عمت الشوارع، ونصيحته للإخوان المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية.وأضاف أن "هذه الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد، ولا تدرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد، وتحتاج لإرادة قوية وأفكار غير تقليدية".وأكد السيسي أن "الحروب التي توجه حالياً لتدمير الدول وتفتيتها هي حروب الجيل الرابع، وتعتمد بشكل أساسي على الشائعات ووسائل الاتصالات الحديثة مثل ما يتردد عن تمويل العاصمة الإدارية (لمصر) من موازنة الدولة، وهي شائعات تستهدف التشكيك فيما تقوم به الدولة من إنجازات"، مشيراً إلى أن "العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الكبرى يتم تمويلها من خارج الموازنة العامة".وقال السيسي: إن جماعة الإخوان "سعت لخلق شرخ بين المواطنين والمتظاهرين باسم المجلس العسكري لإجباره على الابتعاد عن المشهد، ولذلك طلبنا منذ سنوات تشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي تمت في أعوام 2011 و2012 و2013 لنضعها أمام الشعب والجميع بأمانة وشرف".