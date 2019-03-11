نَجاة وزير عربي بأعجوبة من تحطم الطائرة الإثيوبية

نجا وزير عربي من الموت في الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد، وذلك وفق ما كشف مستشار وزير البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، محمد يحي ولد لفضل.





وقال ولد لفضل، إنه رفض مرور وزير البيئة الموريتاني أميدي كامارا عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث كان مفترضاً أن يستقل الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.



رام الله - دنيا الوطنواضاف المستشار: "استقبلت صباح اليوم في مطار جومو كنياتا في نيروبي كينيا، السيد آميدي كامارا وزير البيئة و التنمية المستديمة، حيث وصل للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة".وأشار إلى أن رفضه لمرور الوزير عبر أديس أبابا واختياره للخط عبر دكار وأبيدجان موفق، للأسف لم يكن هناك ناجون من تحطم رحلة الأثيوبية من أديس أبابا نيروبي هذا الصباح 157 من الركاب من 33 جنسية مختلفة.وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معرباً عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، وكتب على (تويتر) يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحباءهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".كما أعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين حداداً على أرواح الضحايا، فيما قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا، والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحاً".وأفاد موقع لتتبع حركة الطائرات، أن آخر رحلة للطائرة الإثيوبية المنكوبة كانت مساء أول أمس من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، وهبطت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامسة ونصف فجر أمس، بالتوقيت المحلي.