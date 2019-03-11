نجّاد يكشف سراً يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة

كشف الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، عن أسرار من فترة توليه الرئاسة في إيران قبل حسن روحاني.







وقال نجاد، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إنه تفاوض سراً مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ للحفاظ على المصالح الإيرانية.





وأضاف نجاد: "تفاوضنا وقمنا بالتعاون مع الولايات المتحدة في ولايتي الرئاسية"، لافتاً إلى أنه في بعض المواقف التي طالب فيها الأمريكيون بصدق التعاون، أو أعلنوا مواقف صادقة، قامت إيران بالتعاون والوثوق بهم.





رام الله - دنيا الوطنوأشار نجاد إلى أنه سعى إلى "توسيع السيادة والحفاظ على الأمن".