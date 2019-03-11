بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
واصلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، الذين يمارسون مهنة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة.
واصلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، الذين يمارسون مهنة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة.
وقالت صحفة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) عبر (فيسبوك): إن جنود بحرية الاحتلال، اعتقلوا فجر اليوم، صيادين اثنين من غرب منطقة الواحة، شمال غزة، على بعد أقل من ميل واحد من الشاطئ.
وأضافت: أن الصياديْن هما، محمد عدنان السلطان، وحسن أكرم زايد.
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