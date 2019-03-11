بحرية الاحتلال تعتقل صياديْن قبالة شواطئ شمال غزة





وقالت صحفة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) عبر (فيسبوك): إن جنود بحرية الاحتلال، اعتقلوا فجر اليوم، صيادين اثنين من غرب منطقة الواحة، شمال غزة، على بعد أقل من ميل واحد من الشاطئ.





وأضافت: أن الصياديْن هما، محمد عدنان السلطان، وحسن أكرم زايد.

رام الله - دنيا الوطنواصلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين، الذين يمارسون مهنة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة.