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عربي

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة

وزراء لبنانيون يشاركون في تنظيف أحد المرافق العامة
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزيران لبنانيان في تنظيف محمية جزر النخل الطبيعية، خلال زيارتهما للمحمية في طرابلس.

وأفاد بيان، نشرته وكالة (سبوتنيك)، بأن وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فيولات خيرالله الصفدي، ووزير البيئة فادي جريصاتي في طرابلس، قاما بزيارة للتعرف على محمية جزر النخل الطبيعية.

وأوضحت الوكالة، أن الصفدي، اغتنمت، اليوم الوطني، لتنظيم حملة تنظيف للمحمية كان سبق أن أعدت لها مع فريق عملها وعدد من الجمعيات قبل تسلمها مهامها الوزارية، إثر زيارة قامت بها منذ نحو شهرين إلى الجزيرة، ورأت حاجة ملحة لحمايتها من النفايات، ونشر التوعية حول أهمية الحفاظ عليها.

وتجول الوزيران في المحمية، برفقة المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي، وعدد من الجمعيات المشاركة، وشاركوا في جمع النفايات والبقايا البلاستيكية، بالإضافة الى مشاركة مجموعة من نادي الغوص "إكستريم دايف سنتر- إكس دي سي" في انتشال النفايات من قعر البحر.

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