اليوم.. إسرائيل تُشارك ببطولة رياضية في الإمارات

رام الله - دنيا الوطنيشارك وفد إسرائيلي، اليوم الاثنين، في ألعاب الأولمبياد، المقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والمخصصة للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكدت قناة (مكان) الإسرائيلية، أن "أبو ظبي استقبلت وفداً رياضيًا من إسرائيل في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، للرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة".وقالت القناة: إن "‏الوفد الإسرائيلي يضم 25 رياضيًا، ‏وسيتنافسون في أكثر من لعبة، منها: السباحة، كرة السلة، جودو والبولينج".‏وأوضحت (مكان)، أن "إسرائيل حصدت قبل 4 سنوات 62 ميدالية في المباريات ذاتها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية".يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد نشرت في وقت سابق، على حسابها الرسمي عبر (تويتر)، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وهو يودع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في البطولة.