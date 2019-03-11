حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 10 مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم اعتقال عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الأحد، شاباً من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين .وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أحمد عبد الكريم جرادات، أثناء تواجده في سهل مرج بن عامر، واقتادته إلى حاجز سالم العسكري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).