مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالقرب من مستوطنة (حومش) المخلاة شمال نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين أضرموا النار في إطارات السيارات، وهاجموا مركبات المواطنين بالقرب من المستوطنة المذكورة الواقعة على الطريق بين محافظتي نابلس وجنين، والتي أخليت منذ العام 2005.وأضاف: أن المستوطنين يصعّدون من اعتداءاتهم وهجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في محيط هذه المنطقة.