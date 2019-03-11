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الطقس: الأجواء معتدلة في النهار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء معتدلة في النهار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً وربعياً لطيفاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس17-717-921-13بيت لحم17-717-921-13
رام الله والبيرة16-616-820-12طولكرم20-1120-1025-16
نابلس18-718-922-13قلقيلية20-1120-1025-16
جنين21-1021-925-14سلفيت17-717-921-13
طوباس21-1021-925-14روابي18-718-922-13
الخليل16-616-720-11غزه19-1120-1023-15
أريحا25-1324-1328-17خانيونس19-1120-1023-15
الأغوار الشمالية23-1122-1126-15رفح20-1021-924-14

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