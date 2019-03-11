الطقس: الأجواء معتدلة في النهار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-7 17-9 21-13 بيت لحم 17-7 17-9 21-13 رام الله والبيرة 16-6 16-8 20-12 طولكرم 20-11 20-10 25-16 نابلس 18-7 18-9 22-13 قلقيلية 20-11 20-10 25-16 جنين 21-10 21-9 25-14 سلفيت 17-7 17-9 21-13 طوباس 21-10 21-9 25-14 روابي 18-7 18-9 22-13 الخليل 16-6 16-7 20-11 غزه 19-11 20-10 23-15 أريحا 25-13 24-13 28-17 خانيونس 19-11 20-10 23-15 الأغوار الشمالية 23-11 22-11 26-15 رفح 20-10 21-9 24-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً وربعياً لطيفاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء فيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ومثيرة للغبار والبحر مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: