متأثراً بجراحه.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن فجر اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبل أسبوعين جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة في تغريدة عبر (تويتر): إن المواطن بسام سامي عثمان صافي (22 عاماً) استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في 22/2/2019 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس.