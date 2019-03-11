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شؤون فلسطينية

متأثراً بجراحه.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

متأثراً بجراحه.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن فجر اليوم الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبل أسبوعين جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة في تغريدة عبر (تويتر): إن المواطن بسام سامي عثمان صافي (22 عاماً)  استشهد متأثراً بجراح أصيب بها في 22/2/2019 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس.

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