أحمد يوسف: أهلًا بالأخ "اشتية" في غزة.. وحماس الضفة ستتعامل معه بنفس طريقة الحمدالله

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكتحدث القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، عن موقف حركته من الحكومة الجديدة، التي كُلّف بتشكيلها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال يوسف لـ"دنيا الوطن": إن حركة حماس في الضفة الغربية، ستتعامل مع حكومة اشتية، بنفس تعاملها مع حكومة الحمد الله سابقًا، مضيفًا: "لن يتغير الوضع كثيرًا على حماس وأنصارها في الضفة، بل سيبقى الوضع على ما هو عليه".وأوضح أن قيادة حماس، في الضفة ستلتزم الصمت، ولن تدخل في صراع مع النظام الحالي، ممثلًا بالسلطة الفلسطينية.وعما اذا قرر اشتية زيارة قطاع غزة، ضمن مهام عمله الوزاري الجديد، وهل ستسمح له حماس بذلك، قال القيادي أحمد يوسف: "أهلًا بالأخ محمد اشتية في قطاع غزة، ونحن لا نمنع أحدًا من الدخول، وغزة ليست ضيعة، بل جزءًا من هذا الوطن"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن غزة وحماس رحبوا برئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، واستقبلته بالورود، فالعاطفية تغلب على أهل غزة، رغم آلامهم وجراحهم.ومدح يوسف، اشتية، وأنه يشهد له بالاطلاع والتفوق والنجاح، ويمتلك الكثير من الوعي السياسي والفكري، مضيفًا: "اشتية شخصية من زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات، والجميع يشهد له، لكن التعيين بهذا الشكل غير الوحدوي، لن يعطي أي شرعية لهذه الحكومة.وأضاف: "أعتقد أن هذه الحكومة ستخدم مصالح حركة فتح، ولن تعمل لصالح الكل الفلسطيني، لذا فحركة حماس لا تُعوّل عليها كثيرًا، بل خيار حماس الدائم هو الوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، وعدم الاقصاء"، داعيًا اشتية، لضرورة استقدام، واستجلاب شخصيات جديرة، ولها ثقل سياسي، ولا تعمل على توتير الساحة الفلسطينية.