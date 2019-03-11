شؤون فلسطينية

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها
غزة - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الجريح سليم أبو حلو من مخيم البريج، وسط قطاع غزة، كافة الجهات المختصة التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنها  سليم الذي أصيب برصاصة من قبل جنود الاحتلال شرق المخيم أثناء مشاركته في فعاليات مسيرة العودة سلميا.

وتقول والدته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نجلي أحمد 18 عاماً، وبينما كنت جالسة  بجوار ضريحه ، أشكو له ألم الفراق والجراح الغائر الذي تركه فينا بعد استشهاده .. والتي لا تفارقني صورته وملامحه البريئة ولو لحظة واحدة .. فإذا بصوت عالٍ يصرخ من ورائي " ابنك سليم أصيب في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وإصابته حرجة جداً" .. لم تحملني قدماي على الوقوف،  الخبر وقع كالصاعقة،  صرخت أحمد استشهد  وابني الثاني سليم بين الحياة والموت ..". هكذا وصفت والدة الجريح سليم أبو حلو  حالها لحظة تلقيها نبأ إصابة ابنها سليم برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة التي تنظم أسبوعياً شرق قطاع غزة.

وتقول أبو حلو: "في 22 من فبراير العام الماضي استشهد نجلي أحمد خلال مشاركته في انتفاضة الغضب التي انطلقت رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة،  وفي نفس اليوم والتاريخ من هذا العام  تلقيت نبأ إصابة نجلي الثاني سليم ووضعه الصحي حرج للغاية .." وتوقفت عن الحديث بعد أن غلبها البكاء ألما وحزناً على استشهاد أحمد وإصابة سليم .

وتسرد الأم الفلسطينية تفاصيلاً مؤلمةً  بعد سماعها نبأ إصابة سليم "أصبت بحالة خوف شديدة، كل من قابلته في طريقي كان يخبرني أن  سليم قد استشهد.. توجهت على الفور إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع .. أخبرني الأطباء أن سليم في العناية المركزة لخطورة إصابته، وتجرى له عمليات جراحية عاجلة لوقف النزيف الداخلي بفعل الرصاص المتفجر الذي مزق الأمعاء والقولون .. وتسبب بكسور في منطقة الحوض ".

وتابعت: سألت الطبيب المشرف على حالته الصحية في أمل يعيش سليم .. وتساءلت مراراً وتكراراً  هل استشهد أم هو على قيد الحياة؟ .. فأخبرني أن حالته استقرت بعد أن نجح الطاقم الطبي في إيقاف النزيف الداخلي وحينها شعرت أن روحي قد عادت إلى جسدي المنهك .

وتشير الأم المكلومة  إلى أن أرض فلسطين تستحق التضحيات، وأن عائلتها قدمت قبل ذلك قوافلاً من الشهداء ، مضيفةً" والدي شهيد وأخي شهيد وعمي شهيد وابني أحمد شهيد وأخي أسير والآن سليم جريج .. كل ما يفعله هذا الاحتلال من جرائم ومجازر  لن يزيدنا إلى صموداً لأننا أصحاب الحق وأهل هذه الأرض.

وعلى مقربة من الشاب الجريح سليم يجلس والده وقد بدت عليه علامات التوتر والحزن فيقول:"هذا الاحتلال يقتل ويصيب الأبرياء العزل والعالم صامت على هذه الجرائم البشعة،  قبل عام استشهد نجلي أحمد والآن سليم إصابته حرجة.. فهو قد نجا من الموت، لحظات عصيبة أعيشها لا أنام الليل خوفاً على حال سليم ".

وأشار أبو حلو إلى أن سليم فقد جزء من أمعاءه ،وأجريت له ثلاث عمليات جراحية معقدة حيث تم قطع جزء من الأمعاء للسيطرة على النزيف،  وهو بحاجة لعمليات أخرى في منطقة الحوض التي أصيبت بكسور وتهتك.

ولفت والد الجريح الفلسطيني أن الأطباء في غزة أكدوا أن سليم  لن يستطيع الحركة ،وفي انتظاره مسيرة علاج طويلة، وللأسف علاجه غير متوفر في مستشفيات قطاع غزة التي أنهكها الحصار، وارتفاع عدد الإصابات الحرجة في مسيرات العودة والتي فاقت قدرة المستشفيات الاستيعابية .

وأعرب أبو حلو عن أمله أن يتماثل نجله سليم للشفاء، ويستكمل حياته التعليمية كما كل الشباب .

ومنذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 من مارس آذار العام الماضي استشهد 268 فلسطينياً وأصيب 25 ألف آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الذي تجاهل تقرير الأمم المتحدة الذي اتهمه بارتكاب جرائم حرب ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة .

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتكليف محمد اشتيه تشكيل الحكومة الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتكليف محمد اشتيه تشكيل الحكومة الفلسطينية

ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني برام الله

ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني برام الله

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس

المالكي: الانخراط بأي عملية سياسية يجب أن يكون وفق حل الدولتين

المالكي: الانخراط بأي عملية سياسية يجب أن يكون وفق حل الدولتين

جبهة النضال الشعبي ترحب بتكليف اشتية رئيسا للحكومة

جبهة النضال الشعبي ترحب بتكليف اشتية رئيسا للحكومة

الشيخ: تنسيب أكرم الخطيب نائباً عاماً في دولة فلسطين

الشيخ: تنسيب أكرم الخطيب نائباً عاماً في دولة فلسطين

هنية يلتقي العمادي في قطاع غزة.. وهذا ما ناقشاه

هنية يلتقي العمادي في قطاع غزة.. وهذا ما ناقشاه

سياسيون واقتصاديون لـ&#34;اشتية&#34;: احذر المطبات.. عليك بمصاريف ونثريات كبار الموظفين

سياسيون واقتصاديون لـ"اشتية": احذر المطبات.. عليك بمصاريف ونثريات كبار الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

عائلة أبو حلو تدعو لتدخل عاجل لإنقاذ حياة ابنها

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتكليف محمد اشتيه تشكيل الحكومة الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بتكليف محمد اشتيه تشكيل الحكومة الفلسطينية

ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني برام الله

ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني برام الله

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس

المالكي: الانخراط بأي عملية سياسية يجب أن يكون وفق حل الدولتين

المالكي: الانخراط بأي عملية سياسية يجب أن يكون وفق حل الدولتين

جبهة النضال الشعبي ترحب بتكليف اشتية رئيسا للحكومة

جبهة النضال الشعبي ترحب بتكليف اشتية رئيسا للحكومة

د. عياش يُبارك لـ &#34;اشتية&#34; تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية

د. عياش يُبارك لـ "اشتية" تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية

أبوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

أبوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

منوعات

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

عربي

عصيان مدني في الجزائر

عصيان مدني في الجزائر

غارات تركية على شمال العراق

غارات تركية على شمال العراق

الأمير حمزة يوجه رسالة مهمة للأردنيين

الأمير حمزة يوجه رسالة مهمة للأردنيين

بسبب حادثة قطار محطة مصر.. السيسي يُرشح وزيرًا جديدًا للنقل

بسبب حادثة قطار محطة مصر.. السيسي يُرشح وزيرًا جديدًا للنقل