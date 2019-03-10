ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني برام الله
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الأحد 10/3/2019 من ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني في محافظة رام الله.
وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية مفادها وجود مركبة تقوم بنقل السولار المهرب والغير قانوني والتي يتم تعبئتها من نقاط البيع العشوائية وغير القانونية بالمحافظة.
تمكنت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الأحد 10/3/2019 من ضبط كمية من السولار المهرب والغير قانوني في محافظة رام الله.
وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية مفادها وجود مركبة تقوم بنقل السولار المهرب والغير قانوني والتي يتم تعبئتها من نقاط البيع العشوائية وغير القانونية بالمحافظة.
وبعد المتابعة والرصد تم على الفور تحريك دوريات للمكان حيث تم ضبط المركبة وعلى متنها عدد من الجالونات المعبئة بالسولار الغير قانوني، وتم التحفظ على المركبة والكمية المضبوطة لحين إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
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