شؤون فلسطينية

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس

ضبط دخان مهرب ومعسل غير قانوني في محافظتي الخليل وطوباس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الأحد 2019/3/10 في كل من محافظتي الخليل وطوباس كميات من الدخان الأجنبي والعربي والمعسل الممنوع تداوله داخل الاسواق الفلسطينية.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تمت عملية الضبط في محافظة الخليل بناءً على معلومات استخبارية مفادها وجود الكمية داخل مركبة في المحافظة، وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان وضبطت الكمية وهي عبارة عن 31 كروز دخان أجنبي مهرب.

وفي السياق ذاته وبناءً على معلومات استخباراتية تمكنت طواقم الضابطة الجمركية في محافظة طوباس من ضبط 227 بكيت دخان عربي، 14.5 كروز دخان أجنبي، 5.5 معسل داخل إحدى المحلات التجارية في قرى المحافظة، وعلى أثر ذلك تم التحفظ على الكميات المذكورة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.




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