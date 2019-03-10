نجاد يكشف سرا من فترة رئاسته لإيران

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الإيراني، السابق أحمدي نجاد عن أسرار من فترة توليه الرئاسة، حيث أكد انه تفاوض سراً مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ للحفاظ على المصالح الإيرانية.وقال نجاد "تفاوضنا وقمنا بالتعاون مع الولايات المتحدة في ولايتي الرئاسية"، وذلك في مقابلته التي أجراها مع قناة (روسيا اليوم).وأضاف: "في بعض المواقف التي طالب فيها الأمريكيون بصدق التعاون أو أعلنوا مواقف صادقة، قمنا بالتعاون ووثقنا بهم".وأشار أحمدي نجاد إلى أنه سعى إلى توسيع السيادة والحفاظ على الأمن.