الشيخ: تنسيب أكرم الخطيب نائباً عاماً في دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنه تم تنسيب أكرم الخطيب لموقع النائب العام في دولة فلسطين.وأشار الشيخ في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى أن تنسيب الخطيب لموقع النائب العام، جاء من قبل مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.وتمنى الشيخ، للخطيب النجاح والتقدم في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني.