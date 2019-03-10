هنية يلتقي العمادي في قطاع غزة.. وهذا ما ناقشاه





وحضر الاجتماع، كل من: يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، ونائبه الدكتور خليل الحية، وروحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس.





ويهدف الاجتماع؛ لمتابعة الملف الإنساني في قطاع غزة، والدور القطري الفاعل والإيجابي في المشاريع الإنسانية والتنموية كافة؛ للتخفيف عن مواطني قطاع غزة.





وكان العمادي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.





يذكر، أن يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، قد أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أنه سيتم صرف 100 دولار من المنحة القطرية غداً الاثنين، للأسر الفقيرة.















رام الله - دنيا الوطنالتقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية، مساء اليوم الأحد، محمد العمادي، السفير القطري في الأراضي الفلسطينية.