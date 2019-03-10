د. عياش يُبارك لـ "اشتية" تكليفه برئاسة الحكومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبارك عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش، للدكتور محمد اشتية، بتكليفه من الرئيس محمود عباس، بتشكيل الحكومة الفلسطينية.وتمنى عياش لرفيق دربه اشتية التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية، والتي تأتي في ظروف معقدة محلياً وإقليمياً مقدماً له التهاني على تولي هذا المنصب، وثقة الرئيس واللجنة المركزية لحركة فتح فيه.وأعرب ممثل الرئيس للجاليات في أوروبا عن أمله، أن تكون مدة تولي الدكتور اشتية للحكومة، فترة يسودها الأمن والاستقرار وإنهاء الانقسام، وتمتين الوحدة الوطنية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وعاصمتها القدس الشريف.وأكد عياش على ثقة الجماهير باشتية، الذي لديه باع طويل في العمل السياسي والاقتصادي والمؤسساتي.