غارات تركية على شمال العراق

رام الله - دنيا الوطنشن سلاح الجو التركي، غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني"، شمال العراق.وقال حساب وزارة الدفاع التركية على موقع (تويتر): إن الغارات استهدفت مواقع لـ (بي كا كا) في منطقتي أفاشين- باسيان شمال العراق.وأضافت الوزارة، أن الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن، يستخدمها عناصر التنظيم.يشار إلى أن الجيش التركي، دأب على استهداف مواقع منظمة (بي كا كا) وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر، انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.ووفق وكالة (الأناضول) التركية، فإن تنظيم (بي كا كا) يتخذ من جبال قنديل شمال العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.