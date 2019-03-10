شؤون فلسطينية

إبراهيم: غداً سيتم صرف 100 دولار من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

إبراهيم: غداً سيتم صرف 100 دولار من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
كشف يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن غداً الاثنين، سيتم صرف مساعدة 100 دولار من المنحة القطرية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكد إبراهيم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه لم يتم تحديد عدد الأسر المستفيدة أو آلية الصرف، مشيراً إلى أن عملية تجيهز الكشوفات مستمرة.

وقال: "ستتم عملية صرف المساعدة المالية، في كافة فروع البريد بقطاع غزة".

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