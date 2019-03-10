الأمير حمزة يوجه رسالة مهمة للأردنيين

رام الله - دنيا الوطنطالب الأمير حمزة بن الحسين الأردنيين، بصون وحدتهم الوطنية المقدسة التي تمكنهم من الدفاع عن قضاياهم.وقال الأمير، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): إن الألم شديد والهمّ كبير، والخوف على الوطن ومستقبل أبنائه"، معربا عن أمله "بالنجاة في الوطن ممّا يبدو أنه يدبَّر له"، مستدركا ان على الأردنيين "صون وحدتهم الوطنية المقدسة، فقوّتنا بلُحمتنا وإخلاصِنا لهذا التراب ولبعضنا البعض وإصرارنا على التّغيير والتّغيير الإيجابي".واعتبر في تغريدة لاحقة، أنه إذا "تفكّك النسيج الوطني واختلف ابناءُ الشعب الواحد من شتى الأصول والمنابت خسرنا الوطن وخذلنا الأمة".وأضاف الأمير حمزة، "لن نستطيع الدفاع عن قضايانا، وخدمنا من يريد إضعافنا لتحقيق مطامعهم على حساب الاردنّ الحبيب".