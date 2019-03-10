بسبب حادثة قطار محطة مصر.. السيسي يُرشح وزيرًا جديدًا للنقل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسمياً ترشيح اللواء أركان حرب، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، لمنصب وزير النقل.وقال السيسي، في ندوة للقوات المسلحة، "من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتحايل عليه، لكن كامل الوزير قال: أنا تحت رجل مصر في أي وقت".وأضاف الرئيس المصري، رداً على التساؤلات حول أسباب عدم تولي اللواء أركان حرب كامل الوزير لهذه المسؤولية حتى الآن، "لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في عطلة الآن".وتابع: "عندما يعود البرلمان من إجازته، سيحلف المرشح اليمين ليتولى المسؤولية".