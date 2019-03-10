عرب بين ضحايا الطائرة الإثيوبية.. تعرف على جنسياتهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أن هناك عرباً بين 157 شخصاً هم ضحايا طائرتها المنكوبة، التي سقطت بعيد إقلاعها من مطار قرب أديس بابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيولدي غيبرمريام، في مؤتمر صحفي، عقده بعيد الحادثة: إن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيان، وسعودي، وسوداني، ويمني، وصومالي.وأشار إلى أن غالبية ضحايا الطائرة المنكوبة من الكينيين الذين بلغ عددهم 32، فيما كان عدد الكنديين 18، والإثيوبيين 9، والإيطاليين 8، والأميركيين 8، والصينيين 8، والبريطانيين 7، والفرنسيين 7، إضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى.وقال: إن الطيار أبلغ سلطات المطار عن أنه "يواجه صعوبات" ويريد العودة، مضيفاً أن الطيار "حصل على إذن" للعودة إلى العاصمة الإثيوبية قبيل تحطم الطائرة.وكان بيان سابق للشركة، تحدث عن أن ضحايا الطائرة، يحملون جنسيات 33 دولة.ووقعت الحادثة عشية انطلاق اجتماع سنوي كبير في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وكان من بين الضحايا 4 يحملون جوازات للمنظمة الدولية.