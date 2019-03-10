بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.. من استلم راتبه وكم النسبة؟

خاص دنيا الوطنبدأ موظفو السلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، باستلام رواتبهم، عن شهر شباط/ فبراير المنصرم.وأكدت مصادر لـ"دنيا الوطن"، أن الرواتب تم صرفها عبر الصراف الآلي، لفئة العسكريين فقط، بنسبة صرف بلغت 50%.وقالت المصادر: إن الموظفين المدنيين، لم يتم إدراج راتبهم عبر الصراف، بل سيتم صرفها غدًا الاثنين.وأصدرت وزارة المالية، رواتب موظفيها، بعد أن أعلن وزير المالية، شكري بشارة، أن الحكومة ستصرف اليوم، رواتب موظفي السلطة بنسبة (50%)، فيما سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل.وأكد بشارة، أن عبء التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، فيما أشار إلى أنه أوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر المقبلة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً.