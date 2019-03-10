مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، ان محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، وصل مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.يشار إلى أن دولة قطر، تقدم منحة عبارة عن أموال خاصة بالأسر الفقيرة، وللمشاريع الإنسانية في قطاع غزة.