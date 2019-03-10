مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، ان محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، وصل مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
يشار إلى أن دولة قطر، تقدم منحة عبارة عن أموال خاصة بالأسر الفقيرة، وللمشاريع الإنسانية في قطاع غزة.
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، ان محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، وصل مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
يشار إلى أن دولة قطر، تقدم منحة عبارة عن أموال خاصة بالأسر الفقيرة، وللمشاريع الإنسانية في قطاع غزة.
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