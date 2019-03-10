شؤون فلسطينية

ابوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

ابوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان لجنة تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية تعكف في الوقت الحالي على وضع  الآليات لتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين وفق قرارات المجلس المركزي الاخيرة وتعديل القوانين بما يتلائم مع اتفاقية سيداو.

واضاف د. ابو هولي خلال حفل تكريم الكادر النسوي في دائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية في المخيمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "الثامن من اذار" بمقر دائرة شؤون اللاجئين في غزة ورام الله بحضور رؤساء اللجان الشعبية مساء اليوم ان المرأة الفلسطينية اللاجئة شكلت احد اعمدة الثورة الفلسطينية  على مدار تاريخها الطويل  وان صمودها وتحملها معاناة الهجرة وشظف العيش في المخيمات كان احد العوامل الرئيسية للحافظ على الهوية الفلسطينية وعلى الموروث الثقافي من الاندثار .

واوضخ ان المرأة الفلسطينية يسجل لها انها انخرطت في العمل العسكري والنضالي في معركة التحرير  دفاعا عن ارضها وحقوق شعبها مقدمة منها الشهيدات والاسيرات والجريحات مجسدة لنفسها مكانة هامة في صنع القرار الفلسطيني .

ولفت الى ان المرأة الفلسطينية  تميزت عن غيرها من نساء العالم بأنها مارست عملها السياسي والنضالي والاجتماعي وانخراطها في الأحزاب السياسية منذ سبعة عقود وحصلت على كافة حقوقها وتقلدت أعلى المناصب والمراتب التنظيمية في الوقت الذي كانت فيه الكثير من نساء العالم محرومات من ممارسة أدنى حقوقهم في العيش الكريم وهذا امر نعتز ونفتخر به كفلسطينيين .

وشدد د. ابو هولي ان المرأة هي عماد المجتمع الفلسطيني وبناة الدولة الفلسطينية ولا نبالغ في القول عندما نقول ان المرأة هي المجتمع كله مثمنا جهودها وتضحياتها وعلى ما قدمته من اجل الدولة والقدس .

واكد على ان المرأة الفلسطينية ستنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر للمشاركة في الحياة السياسية التي أبدعت فيها كما أبدعت في المجالات الأخرى  رغم الاستهداف الاسرائيلي والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضدها مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية وتفعيل العمل بقرارها رقم 1325 القاضي بحمايتها من كافة مظاهر العنف والاضطهاد والتمييز .

واشاد د. ابو هولي بالكادر النسوي لدائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية وحضوره القوي في المخيمات ومشاركته في كافة الفعاليات الوطنية المرتبطة بقضية اللاجئين والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق شعبنا الفلسطيني  العادل في العودة الى دياره التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 وفي العودة والحرية والاستقلال ولحضوره في كافة الأنشطة والفعاليات الرافضة لصفقة القرن الامريكية الرامية الى تصفية قضية اللاجئين من خلال انهاء دور الاونروا عبر تفكيكيها وتجفيف مواردها المالية . 

واضاف قائلا: "في هذا اليوم العالمي نقف وقفة اجلال واكرام وعز وفخار امام تضحيات وعطاءات المرأة الفلسطينية متمنين لها مزيدا من العطاء والنهوض والابداع في عملها مؤكدا على ان دائرة شؤون اللاجئين وضعت في اطار خطة عملها  مساحة واسعة لتعزيز العمل النسائي في المخيمات وتخصيص مشاريع للمرأة بما يخفف من معاناتها داخل المخيمات ويعزز  من صمودها وقدرتها على العطاء في خدمة قضيتها ونضال شعبها وفي تعزيز ثقافة حق العودة.

كما واكد على دائرة شؤون اللاجئين ستأخذ بعين الاعتبار في خطتها الادارية مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في كادرها الاداري والمهني العامل لديها حسب قرارات المجلس المركزي.

وثمن الكادر النسوي المكرم جهود د. ابو هولي ودعمه لحقوق المراة ومناصرتها بما يخدم قضاياها شاكرين له لفتته الكريمة بتكريمهن في يومهم العالمي .

وفي ختام الحفل تم تسليم  الكادر النسوي دروع تكريم تقديرا لجهودهن في خدمة المرأة اللاجئة في المخيمات الفلسطينية وحضورهن الفاعل في كافة الفعاليات الداعمة لحق العودة ولقضية شعبنا الفلسطيني  .









أخبار ذات صلة

بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.. من استلم راتبه وكم النسبة؟

بدء صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.. من استلم راتبه وكم النسبة؟

مصدر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: وصول العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

تفريغات 2005: حصلنا على 750 شيكلاً فقط من رواتبنا

تفريغات 2005: حصلنا على 750 شيكلاً فقط من رواتبنا

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

ابوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

ابوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34;:الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

"الديمقراطية":الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

منوعات

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة