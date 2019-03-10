ابوهولي: تنفيذية المنظمة تنوي وضع آليات تمثيل المرأة بنسبة 30% بمؤسسات الدولة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان لجنة تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية تعكف في الوقت الحالي على وضع الآليات لتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين وفق قرارات المجلس المركزي الاخيرة وتعديل القوانين بما يتلائم مع اتفاقية سيداو.واضاف د. ابو هولي خلال حفل تكريم الكادر النسوي في دائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية في المخيمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "الثامن من اذار" بمقر دائرة شؤون اللاجئين في غزة ورام الله بحضور رؤساء اللجان الشعبية مساء اليوم ان المرأة الفلسطينية اللاجئة شكلت احد اعمدة الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها الطويل وان صمودها وتحملها معاناة الهجرة وشظف العيش في المخيمات كان احد العوامل الرئيسية للحافظ على الهوية الفلسطينية وعلى الموروث الثقافي من الاندثار .واوضخ ان المرأة الفلسطينية يسجل لها انها انخرطت في العمل العسكري والنضالي في معركة التحرير دفاعا عن ارضها وحقوق شعبها مقدمة منها الشهيدات والاسيرات والجريحات مجسدة لنفسها مكانة هامة في صنع القرار الفلسطيني .ولفت الى ان المرأة الفلسطينية تميزت عن غيرها من نساء العالم بأنها مارست عملها السياسي والنضالي والاجتماعي وانخراطها في الأحزاب السياسية منذ سبعة عقود وحصلت على كافة حقوقها وتقلدت أعلى المناصب والمراتب التنظيمية في الوقت الذي كانت فيه الكثير من نساء العالم محرومات من ممارسة أدنى حقوقهم في العيش الكريم وهذا امر نعتز ونفتخر به كفلسطينيين .وشدد د. ابو هولي ان المرأة هي عماد المجتمع الفلسطيني وبناة الدولة الفلسطينية ولا نبالغ في القول عندما نقول ان المرأة هي المجتمع كله مثمنا جهودها وتضحياتها وعلى ما قدمته من اجل الدولة والقدس .واكد على ان المرأة الفلسطينية ستنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر للمشاركة في الحياة السياسية التي أبدعت فيها كما أبدعت في المجالات الأخرى رغم الاستهداف الاسرائيلي والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضدها مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية وتفعيل العمل بقرارها رقم 1325 القاضي بحمايتها من كافة مظاهر العنف والاضطهاد والتمييز .واشاد د. ابو هولي بالكادر النسوي لدائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية وحضوره القوي في المخيمات ومشاركته في كافة الفعاليات الوطنية المرتبطة بقضية اللاجئين والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق شعبنا الفلسطيني العادل في العودة الى دياره التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 وفي العودة والحرية والاستقلال ولحضوره في كافة الأنشطة والفعاليات الرافضة لصفقة القرن الامريكية الرامية الى تصفية قضية اللاجئين من خلال انهاء دور الاونروا عبر تفكيكيها وتجفيف مواردها المالية .واضاف قائلا: "في هذا اليوم العالمي نقف وقفة اجلال واكرام وعز وفخار امام تضحيات وعطاءات المرأة الفلسطينية متمنين لها مزيدا من العطاء والنهوض والابداع في عملها مؤكدا على ان دائرة شؤون اللاجئين وضعت في اطار خطة عملها مساحة واسعة لتعزيز العمل النسائي في المخيمات وتخصيص مشاريع للمرأة بما يخفف من معاناتها داخل المخيمات ويعزز من صمودها وقدرتها على العطاء في خدمة قضيتها ونضال شعبها وفي تعزيز ثقافة حق العودة.كما واكد على دائرة شؤون اللاجئين ستأخذ بعين الاعتبار في خطتها الادارية مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في كادرها الاداري والمهني العامل لديها حسب قرارات المجلس المركزي.وثمن الكادر النسوي المكرم جهود د. ابو هولي ودعمه لحقوق المراة ومناصرتها بما يخدم قضاياها شاكرين له لفتته الكريمة بتكريمهن في يومهم العالمي .وفي ختام الحفل تم تسليم الكادر النسوي دروع تكريم تقديرا لجهودهن في خدمة المرأة اللاجئة في المخيمات الفلسطينية وحضورهن الفاعل في كافة الفعاليات الداعمة لحق العودة ولقضية شعبنا الفلسطيني .