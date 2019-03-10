تفريغات 2005: حصلنا على 750 شيكلاً فقط من رواتبنا





وقال أبو كرش: "يتم الحديث عن نسبة 50% من الرواتب، ولكن عملياً ليست بهذه النسبة، وهذا قرار منفذ وغير معلن".





وكان شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستصرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 50%، فيما سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد رامي أبو كرش، الناطق باسم موظفي تفريغات 2005، أنه تم صرف رواتب غير كاملة للموظفين اليوم الأحد.وأوضح أبو كرش، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الموظفين حصلوا على مبلغ 750 شيكلاً من رواتبهم فقط.