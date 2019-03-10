فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "ان قرارالرئيس محمود عباس، تكليف عضو اللجنة المركزية الدكتور محمد اشتيه رئيسا للوزراء يشكل وثيقة وطنية حول اولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة".واضافت: "ان اشارة قرار التكليف في البند الاول منه الي تكليف الحكومة الجديدة بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية واعادة غزة الي الشرعية الوطنية وتكليف الحكومة بالعمل على تنظيم انتخابات عامة في المحافظات الجنوبية والشمالية والقدس يعكس اصرار الرئيس ابو مازن على انجاز الوحدة الوطنية وتنظيم الانتخابات".وتابعت الحركة بقولها: "ان الانتخابات هي الخيار الوحيد للخروج من نفق الانقسام ويجب العمل على تسهيل اجرائها، كما ان الاولوية التي اعطاها التكليف لدعم عوائل الشهداء والاسرى والجرحي بقدر ما يشكل تحديا لدولة الاحتلال والتزاما قطعيا تجاه مناضلي شعبنا يكشف مدى حرص القيادة على تمكين شعبنا من مواصلة نضاله".وأكدت الحركة، أن الحكومة المقبلة هي حكومة وحدة وثوابت وطنية، لافتة إلى أن اشتية كلف القرار الحكومة بتعزيز صمود شعبنا والدفاع عن المقدسات في تأكيد على فلسفة القيادة في تمكين شعبنا من انجاز استقلاله الوطني.وبينت أن المهام الكبرى المناطة بالحكومة تعكس صعوبة المرحلة ومصالح الشعب الفلسطيني لا تنتظر.وقالت: "نحن في فتح آلينا ان لا نقف على قارعة الطريق بل كما تعودنا نعمل ليل نهار من اجل انجاز هذه المصالح غير عابئين بعشاق الخطابة والبلاغة".