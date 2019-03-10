شؤون فلسطينية

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية

فتح: كتاب تكليف الدكتور اشتيه وثيقة مهام وطنية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح: "ان قرارالرئيس محمود عباس، تكليف عضو اللجنة المركزية الدكتور محمد اشتيه رئيسا للوزراء يشكل وثيقة وطنية حول اولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة". 

واضافت: "ان اشارة قرار التكليف في البند الاول منه الي تكليف الحكومة الجديدة بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية واعادة غزة الي الشرعية الوطنية وتكليف الحكومة بالعمل على تنظيم انتخابات عامة في المحافظات الجنوبية والشمالية والقدس يعكس اصرار الرئيس ابو مازن على انجاز الوحدة الوطنية وتنظيم الانتخابات". 

وتابعت الحركة بقولها: "ان الانتخابات هي الخيار الوحيد للخروج من نفق الانقسام ويجب العمل على تسهيل اجرائها، كما ان الاولوية التي اعطاها التكليف لدعم عوائل الشهداء والاسرى والجرحي بقدر ما يشكل تحديا لدولة الاحتلال والتزاما قطعيا تجاه مناضلي شعبنا يكشف مدى حرص القيادة على تمكين شعبنا من مواصلة نضاله". 

وأكدت الحركة، أن الحكومة المقبلة هي حكومة وحدة وثوابت وطنية، لافتة إلى أن اشتية كلف القرار الحكومة بتعزيز صمود شعبنا والدفاع عن المقدسات في تأكيد على فلسفة القيادة في تمكين شعبنا من انجاز استقلاله الوطني.  

وبينت أن المهام الكبرى المناطة بالحكومة تعكس صعوبة المرحلة ومصالح الشعب الفلسطيني لا تنتظر.

وقالت: "نحن في فتح آلينا ان لا نقف على قارعة الطريق بل كما تعودنا نعمل ليل نهار من اجل انجاز هذه المصالح غير عابئين بعشاق الخطابة والبلاغة".

أخبار ذات صلة

تفريغات 2005: حصلنا على 750 شيكل فقط من رواتبنا

تفريغات 2005: حصلنا على 750 شيكل فقط من رواتبنا

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

موسى: قرار الرئيس عباس بتعيين اشتية رئيسا للحكومة &#34;عار&#34; على الفلسطينيين وتاريخهم

موسى: قرار الرئيس عباس بتعيين اشتية رئيسا للحكومة "عار" على الفلسطينيين وتاريخهم

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34;:الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

"الديمقراطية":الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34;:الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

"الديمقراطية":الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

&#34;فتح بشرق غزة&#34; تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

"فتح بشرق غزة" تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

حماس تُعقب على استشهاد الشاب كعابنة برصاص الاحتلال في أريحا

حماس تُعقب على استشهاد الشاب كعابنة برصاص الاحتلال في أريحا

حسين الشيخ: أبارك لـ &#34;اشتية&#34; تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

حسين الشيخ: أبارك لـ "اشتية" تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

منوعات

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة