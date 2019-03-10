مقتل تسعة من عناصر شرطة ميانمار بمعقل الروهينغا



ووقع الهجوم في ساعة متأخرة أمس السبت في قرية يوتايوكي على مسافة ساعة فقط من شمال سيتوي عاصمة الولاية.



ونقلت وكالة (أ ف ب) عن مسؤول كبير في الشرطة طاب عدم الكشف عن هويته: "قتل 9 عناصر شرطة وأصيب شرطي بجروح، وفقد آخر".



وجاء في تقرير مسرب للشرطة أن المهاجمين أخذوا أسلحة من مركز الشرطة.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، فيما أكد مسؤول محلي بدء تحقيقات فيه.



وأجبرت حملة عسكرية في 2017 حوالي 740 ألفا من المسلمين الروهينغا الذين كانوا يقطنون هذه الولاية، على النزوح عبر الحدود إلى بنغلادش المجاورة، إثر أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى إلى "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".



وفي الأشهر القليلة الماضية شن متمردو "جيش أراكان" المتكون من مسلمي الروهينغا الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، العديد من الهجمات على قوات الأمن والمسؤولين المحليين.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة ميانمار أن تسعة من عناصرها، قتلوا في هجوم شنه مسلحون بولاية راخين غرب البلاد، وسط تفاقم التوتر في هناك على خلفية نزاعات عرقية ودينية تميز هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.