حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبارك أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم بالاقاليم الجنوبية، للدكتور محمد اشتية، بتكليفه من الرئيس محمود عباس، بتشكيل الحكومة الفلسطينية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حلس مع اشتية مساء اليوم الأحد بعد تسلمه المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة، وقال حلس: أبارك لأخي ورفيق دربي الدكتور محمد اشتية، بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.وتمنى حلس للدكتور اشتية التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية، والتي تأتي في ظروف معقدة محليا وإقليمية.واكد حلس على ثقة الحركة بالدكتور اشتية، الذي لديه باع طويل في العمل السياسي والاقتصادي والمؤسساتي.