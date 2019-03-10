الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل، بسقف زمني محدد، للاعداد لانتخابات شاملة في الضفة وغزة والقدس.جاء ذلك تعقيبا على تعيين الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيسا للحكومة الجديدة.وقال خلف لـ"دنيا الوطن": "نرى ان يكون هناك سقف زمني لمدة 6 شهور، وتساهم في الخروج من حالة الدوران حول الذات وانجاز الوحدة الوطنية".وأضاف: "تشكيل الحكومة بهذا الشكل لا تحل الأزمة، بل يمكن أن تزيد من هذه الازمة"وفي السياق، أشار خلف إلى أن الدكتور محمد اشتية، هو رجل وطني ومسؤول، لافتا إلى أن المسألة ليست شخصية مع أشخاص، وانما بإيجاد طريقة للخروج من الازمة، وبالتالي لا يمكن لهذه الحكومة أن تحل الازمة.