موسى: قرار الرئيس عباس بتعيين اشتية رئيسا للحكومة "عار" على الفلسطينيين وتاريخهم





جاء ذلك تعقيبا على تعيين الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رئيسا للحكومة الفصائلية من قبل الرئيس محمود عباس.



ووصف موسى في تصريح لـ"دنيا الوطن"، القرار الذي اتخذه الرئيس عباس بالعار على الشعب والتاريخ الفلسطيني، مطالبا حركة فتح، بإزالة هذا العار، على حد تعبيره.





وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد كلف في وقت سابق من اليوم الأحد، الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) رئيساً للحكومة الجديدة.





خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الرئيس عباس عين شخصاً مشابها لما سبقه، لذلك سواء وضع اشتية او غيره، فإن رئاسة الحكومة ليست حكرا على فصيل معين.