مباشر | الشوط الأول لمباراة خدمات رفح و اتحاد خانيونس

شؤون فلسطينية

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن انتهاء المشاورات مع وفد بعثة البنك الدولي حول مكونات المشروع الجديد الذي سيتم تنفيذه بدعم مالي من البنك؛ والمخصص لمرحلة الطفولة المبكرة في فلسطين بتمويل قدره 9 ملايين دولار، إذ سيتم تنفيذه بالشراكة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بعد الإقرار النهائي لهذا المشروع، والذي يأتي استمراراً لدعم البنك الدولي لعملية التطوير الشامل الذي تنفذه وزارة التربية في كافة مكونات المنظومة التربوية، كما يأتي استناداً إلى الإنجازات المتلاحقة التي يحققها قطاع التعليم، والنجاح المتحقق جراء تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي ترتقي بالمنظومة التربوية.

ويستهدف هذا المشروع دعم خطة الوزارة لتشييد المزيد من رياض الأطفال الملحقة بالمدارس الأساسية الدنيا ودعم الرياض القائمة، بالإضافة إلى تعزيز نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال في هذه المرحلة.

كما يتضمن المشروع دعماً لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الرعاية الشاملة للأطفال.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد في وزارة التربية والتعليم العالي مع وفد يمثل بعثة البنك الدولي في فلسطين وفريق البنك الذي يعمل على تطوير هذا المشروع، وذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والقائم بأعمال رئيس بعثة البنك في فلسطين مارك أهيرن، ووكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين، والمسؤولين في البنك.

وفي هذا السياق، أكد صيدم اهتمام الوزارة وتركيزها على قطاع رياض الأطفال الذي يعد من القطاعات الحيوية ومن المرتكزات الفاعلة لتطوير التعليم.

ولفت الوزير إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولي؛ والذي سيعزز الشراكة مع عدد من المؤسسات الرسمية وغيرها، مشيداً بالتعاون الدائم بين الوزارة وبعثة البنك الدولي في تنفيذ عديد البرامج والمشاريع التربوية المشتركة.

بدوره، أشار أهيرن إلى أن اللقاء تضمن بحث تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي والاطلاع على نتائج المشاورات التي أجراها البنك مع الوزارة، والتي كشفت عن دور قطاع رياض الأطفال كأحد المنطلقات التطويرية للتعليم في فلسطين، وبما ينسجم مع الجهود التي تبذلها "التربية" في هذا المجال.

وعبّر عن تقديره لقيادة الوزارة وكوادرها لجهودهم المبذولة من أجل توفير التعليم النوعي للجميع، خاصةً من خلال الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.

وشدد أهيرن على أن تجديد الدعم لقطاع التعليم في فلسطين يأتي استناداً إلى النجاح المتحقق في العديد من المشاريع والبرامج التي نفذتها الوزارة بدعم من البنك الدولي خلال الأعوام الماضية.

والجدير ذكره أن الوزارة أقدمت على خطوة تاريخية بالإعلان عن إلزامية التعليم ما قبل المدرسي؛ بدءاً من العام الدراسي المقبل، لتتوج جهداً تواصل في الأعوام الثلاث الأخيرة بمضاعفة عدد رياض الأطفال الحكومية.

أخبار ذات صلة

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

ماذا قال اشتية عقب تكليفه رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة؟

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

الديمقراطية: نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واشتية رجل وطني.. ولكن

موسى: قرار الرئيس عباس بتعيين اشتية رئيسا للحكومة &#34;عار&#34; على الفلسطينيين وتاريخهم

موسى: قرار الرئيس عباس بتعيين اشتية رئيسا للحكومة "عار" على الفلسطينيين وتاريخهم

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34;:الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

"الديمقراطية":الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

&#34;فتح بشرق غزة&#34; تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

"فتح بشرق غزة" تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور &#34;اشتية&#34; تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

حلس: أبارك لرفيق دربي الدكتور "اشتية" تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

الشعبية: الاحتلال يُحّول القتل بالضفة لساحة للدعاية الانتخابية والرد بوقف التنسيق الأمني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

ادعيس: حماية مقدساتنا فرض ديني وواجب وطني على الكل الفلسطيني

&#34;الديمقراطية&#34;:الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

"الديمقراطية":الخطوة الأولى على طريق المجابهة من خلال تصويب وتصحيح العلاقات الإئتلافية داخل المنظمة

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

التربية: مشروع نوعي لدعم الطفولة من البنك الدولي قريباً

&#34;فتح بشرق غزة&#34; تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

"فتح بشرق غزة" تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية

حماس تُعقب على استشهاد الشاب كعابنة برصاص الاحتلال في أريحا

حماس تُعقب على استشهاد الشاب كعابنة برصاص الاحتلال في أريحا

حسين الشيخ: أبارك لـ &#34;اشتية&#34; تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

حسين الشيخ: أبارك لـ "اشتية" تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

منوعات

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة