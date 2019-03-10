"فتح بشرق غزة" تبارك تكليف الدكتور محمد اشتية برئاسة الحكومة الفلسطينية



وتمنت الحركة للدكتور اشتية التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية الكبيرة، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها الحالة الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.



وأعربت الحركة عن ثقتها بان الدكتور اشتية سيحقق نجاحا على هذا الصعيد، لما يتمتع به من خبرة طويلة في العمل السياسي والاقتصادي والمالي.







رام الله - دنيا الوطنباركت حركة " فتح " إقليم شرق غزة للدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية للحركة بتكليفه من السيد الرئيس محمود عباس برئاسة الحكومة الفلسطينية.