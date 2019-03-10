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شؤون فلسطينية

أول تعليق من الجبهة الشعبية على تكليف اشتية برئاسة الحكومة الجديدة

أول تعليق من الجبهة الشعبية على تكليف اشتية برئاسة الحكومة الجديدة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكدت مريم أبو دقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن موقف الجبهة الشعبية، ليست ضد أي شخص أو أن يكون مرتبطاً بشخص معين.

جاء ذلك، تعقيباً على تكليف الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيساً للحكومة الفصائلية بقرار من الرئيس.

وقالت أبو دقة لـ "دنيا الوطن": "الجبهة مع حكومة وحدة وطنية، تجهز لانتخابات شاملة، حسب الاتفاقات الموقعة، والجبهة ليست مشكلتها مع أفراد، فمين ما يكون على رأسنا من فوق".

وأضافت: "نحن في الجبهة الشعبية، لم نشارك في أي حكومة، ولن نكون عقبة أمام أي حكومة، كما أننا لن نساهم في الانقسام بأي طريقة كانت، ونحن متفقون على كافة الاتفاقات الموقعة، ونريد تنفيذاً أميناً لها؛ لانهاء ملف الانقسام الأسود وننطلق باتجاه حكومة وحدة وطنية لإنجاز انتخابات عامة".

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