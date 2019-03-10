حماس تُعقب على استشهاد الشاب كعابنة برصاص الاحتلال في أريحا



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ها هي يد الإجرام الصهيونية، تصوب رصاصها مجدداً إلى صدور شبابنا لتقتلهم بدم بارد، في مشهد بات يتكرر كثيراً في الضفة المحتلة، لتضيف دولة الاحتلال عبر قتلها للشهيد كعابنة اليوم، جريمة جديدة لسلسلة جرائمها".



وأضافت: "إن ما تقوم به قوات الاحتلال من إجرام يستهدف البشر والحجر، سيزيد شعبنا إصراراً على التمسك بحقوقه بالتخلص من الاحتلال بكل السبل والوسائل المشروعة".



وقالت الحركة: "إننا اليوم أمام جريمة جديدة بعد أقل من أسبوع على جريمة الاحتلال قتل شابين في رام الله، وفي هذا المقام نؤكد بأن شعبنا لن يسكت على جرائم الاحتلال، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، فدم شبابنا وحقهم لن يترك في الأرض".

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة حماس، اليوم الأحد، على جريمة الاحتلال بقتل الشاب سلامة كعابنة على حاجز قرب مدينة أريحا.