رسمياً.. الرئيس عباس يُكلف اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشكل رسمي، الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.وكان حسين الشيخ قد بارك، لـ "اشتية" بتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.يشار إلى أن اشتية، سياسي واقتصادي فلسطيني ولد في قرية تل نابلس عام 1958، وأنهى دراسته المدرسية فيها، ثم انتقل الى جامعة بيرزيت ليحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال عام 1976.وانتخب عضوا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عامي 2009 و2016.