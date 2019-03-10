حسين الشيخ: أبارك لـ "اشتية" تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنبارك حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بكليف الدكتور محمد اشتية، تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشيخ في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أبارك للأخ والصديق محمد اشتية تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى له التوفيق والنجاح".