التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام 2019/2020؛ في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.