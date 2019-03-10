شؤون فلسطينية

التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين

التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام 2019/2020؛ في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويأخذ قياساته

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويأخذ قياساته

الرئيس عباس: إسرائيل مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

الرئيس عباس: إسرائيل مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

بسيسو يكرّم الفائِزين في مسابقة &#34;أنا الراوي&#34;

بسيسو يكرّم الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"

المالكي يُودّع ممثل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى فلسطين

المالكي يُودّع ممثل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى فلسطين

وزارة المالية تُوضح آلية خصم القروض من رواتب الموظفين بالضفة وغزة

وزارة المالية تُوضح آلية خصم القروض من رواتب الموظفين بالضفة وغزة

أبو ردينة: سنُعالج الوضع المالي للسلطة وفق معطيات كل شهر

أبو ردينة: سنُعالج الوضع المالي للسلطة وفق معطيات كل شهر

عبد القادر: الوضع بباب الرحمة خطير ومُتفجر ولن نتراجع عن قرار فتحه

عبد القادر: الوضع بباب الرحمة خطير ومُتفجر ولن نتراجع عن قرار فتحه

مُختص بالانتخابات يشرح القضايا المُعلقة في غزة التي يجب حلها لإجرائها

مُختص بالانتخابات يشرح القضايا المُعلقة في غزة التي يجب حلها لإجرائها

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويأخذ قياساته

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويأخذ قياساته

التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين

التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين

بسيسو يكرّم الفائِزين في مسابقة &#34;أنا الراوي&#34;

بسيسو يكرّم الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"

المالكي يُودّع ممثل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى فلسطين

المالكي يُودّع ممثل جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى فلسطين

سلامة: حماس تسير باتجاه إنشاء دويلة في قطاع غزة

سلامة: حماس تسير باتجاه إنشاء دويلة في قطاع غزة

فتح: استشهاد الكعابنة جريمة جديدة للاحتلال على حواجز الموت

فتح: استشهاد الكعابنة جريمة جديدة للاحتلال على حواجز الموت

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة

شاهد: إزالة &#34;دبوس بروش&#34; من حنجرة رضيعة بالمنظار الجراحي في غزة

شاهد: إزالة "دبوس بروش" من حنجرة رضيعة بالمنظار الجراحي في غزة

منوعات

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

لا مسلسل هذه السنة؟ حقيقة الحالة الصحية الخطيرة لعادل إمام

&#34;يخلق من الشبه 40&#34;.. حتّى بين النّجمات

"يخلق من الشبه 40".. حتّى بين النّجمات

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد الصورة التي ندم أميتاب باتشان على نشرها

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: &#34;سعادتي إنت&#34;

شاهد.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: "سعادتي إنت"

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

دليل بصوت مايكل جاكسون على انتهاكاته ضد الأطفال

الفنانة التركية الشهيرة بـ &#34;ميسّر&#34; تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

الفنانة التركية الشهيرة بـ "ميسّر" تتحدث العربية: شفت خيال خوّفني

كيف أجابت سما المصري على سؤال &#34;هل أنت عذراء؟&#34;

كيف أجابت سما المصري على سؤال "هل أنت عذراء؟"

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: &#34;حتى أغلاطه تجنن&#34;

محمد عبده يتعرض لموقف محرج على المسرح والجمهور: "حتى أغلاطه تجنن"

&#34;فين البطانة يا رانيا؟!&#34;.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

"فين البطانة يا رانيا؟!".. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بملابس مثيرة

حفيدة &#34;أم كلثوم&#34; تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

حفيدة "أم كلثوم" تفاجئ مسرح Arab Got Talent وتحصل على الباز الذهبي

عربي

بعد ثلاث سنوات على &#34;كيماوي&#34; تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ &#34;100 عراقي&#34;

بعد ثلاث سنوات على "كيماوي" تنظيم الدولة.. السرطان يفتك بـ "100 عراقي"

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

بعد أيام في سويسرا.. بوتفليقة يعود إلى الجزائر اليوم

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

ظريف يصل بغداد تحضيراً لزيارة روحاني المقررة الاثنين

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة

وزيرة مصرية: 27 سائق حافلة مدرسية يتعاطون المواد المخدرة