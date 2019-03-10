التربية تُعلن عن منح دراسية في الصين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام 2019/2020؛ في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام 2019/2020؛ في مجالات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والموعد النهائي للتقديم.
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