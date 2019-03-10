دولي

نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها

نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها، بل الدولة القومية للشعب اليهودي فقط"، وفق تعبيره.

وأضاف في حسابه على موقع (انستغرام): أنه ما من مشكلة مع المواطنين العرب، إذ إنهم متساوو الحقوق، مشيراً إلى أن حكومة (الليكود) وظفت في المجتمع العربي، أكثر من أي حكومة أخرى، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

جاءت أقوال نتنياهو هذه، رداً على انتقادات وجهتها إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية الشهيرة، لسياسات الحكومة، حيال المواطنين العرب.

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