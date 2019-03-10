نتنياهو: إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها



وأضاف في حسابه على موقع (انستغرام): أنه ما من مشكلة مع المواطنين العرب، إذ إنهم متساوو الحقوق، مشيراً إلى أن حكومة (الليكود) وظفت في المجتمع العربي، أكثر من أي حكومة أخرى، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





جاءت أقوال نتنياهو هذه، رداً على انتقادات وجهتها إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية الشهيرة، لسياسات الحكومة، حيال المواطنين العرب.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها، بل الدولة القومية للشعب اليهودي فقط"، وفق تعبيره.